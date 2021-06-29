Я самець, – Дантес зізнався, до кого ревнує Надю Дорофєєву

Слідом за зірковою дружиною Володимир Дантес розпочав сольну музичну кар'єру. Популярна Надя Дорофєєва допомагає йому рідко, тому він ревнує її до інших артистів. За словами співака, інших ревнощів у їхньому союзі немає.

Між Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвою, як між двома творчими особистостями, існує музична ревність. Її відчуває переважно чоловік, який повернувся на сцену після паузи в п'ять років. Його зачіпає, коли кохана допомагає іншим виконавцям.

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Це було пов'язано не з тим, що в неї кльова пісня, а з тим, що вона комусь допомагає, а мені – ні. Коли вона каже мені правильні речі, я їх одразу заперечую, бо я самець, і лише моє слово щось означає, а потім роблю так, як сказала Надя,

– розповів Дантес.

Він додав, що все одно просить паради в дружини, адже довіряє їй як артистці. Це очевидно, адже Надя Дорофєєва виступила авторкою треку з першого сольного альбому чоловіка. Разом з тим співак запевнив, що по-доброму заздрить успіху колег і підтримує кожен їхній злет.

"Я пишаюся артистами нашої країни, які роблять класну музику. І я по-хорошому заздрю, що в них вийшло. У мене немає поганого забарвлення до слова "заздрість". Тому я заздрю, і це моя сходинка, яку я долаю", – поділився Володимир Дантес.

Чому Володимир Дантес повернувся в шоу-бізнес

Після розпаду гурту "ДіО.фільми" Дантес зник з українського шоу-бізу на п'ять років. Після тривалої паузи він таки повернувся, бо вважає, що кожні п'ять років, а то й частіше, варто наважуватись на кардинальні зміни.

"П'ять років я був у складі гурту. Це були класні п'ять років. Потім я був радіоведучим, і це перетекло в тревел-ведучого, у ролі якого я був три роки. Я знову захотів щось змінити. Змінив, щоб знову поспівати, бо в мене гарно виходить", – заявив чоловік Дорофєєвої.

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