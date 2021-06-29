Между Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой, как между двумя творческими личностями, существует музыкальная ревность. Ее испытывает преимущественно мужчина, вернувшийся к музыке после паузы в пять лет. Его задевает, когда любимая помогает другим исполнителям.

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Это было связано не с тем, что у нее клевая песня, а с тем, что она кому-то помогает, а мне – нет. Когда она говорит мне правильные вещи, я их сразу отрицаю, потому что я самец, и только мое слово что-то значит, а потом делаю так, как сказала Надя,

– рассказал Дантес.

Он добавил, что все равно просит совета у жены, ведь доверяет ей как артистке. Это очевидно, ведь Надя Дорофеева выступила автором трека с первого сольного альбома мужа. Вместе с тем певец заверил, что не завидует успеху коллег, а поддерживает каждый их взлет.

"Я горжусь артистами нашей страны, которые делают классную музыку. И я по-хорошему завидую, что у них получилось. У меня нет плохой окраски к слову "зависть". Поэтому я завидую, и это моя ступенька, которую я преодолеваю", – поделился Владимир Дантес.

Почему Владимир Дантес вернулся в шоу-бизнес

После распада группы "ДиО.фильмы" Дантес исчез из украинского шоу-биза на пять лет. После длительной паузы он все-таки вернулся, потому что считает, что каждые пять лет, а то и чаще, стоит решаться на кардинальные изменения.

"Пять лет я был в составе группы. Это были классные пять лет. Потом я был радиоведущим, и это перетекло в тревел-ведущего, в роли которого я был три года. Я снова захотел что-то изменить. Изменил, чтобы снова попеть, потому что у меня хорошо получается", – заявил муж Дорофеевой.

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