На рахунку львівського гурту "Океан Ельзи" – 9 студійних альбомів та десятки оригінальних синглів. Втім, найбільш значущим в їхній історії Святослав Вакарчук вважає саме перший.

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Як сьогодні пам'ятаю ту осінь 1998 року, коли вперше в житті прийшли в магазин подивитись на компакт-диски, на яких вийшов перший альбом молодої групи "Океан Ельзи". Зараз мало хто пам'ятає взагалі, що таке компакт-диск , а тоді це було в новинку для нас, молодих музикантів. І ми були горді від того, що маємо такий мега сучасний носій. А кліп на пісню "Там, де нас нема" так і є моїм одним з найулюбленіших,

– зізнався Вакарчук.

Варто додати, що склад гурту за останні 27 років часто змінювався, тому фронтмен відзначив найперших музикантів "Океану Ельзи": Віталія Климова, Дениса Глініна, Павла Гудімова, Юрія Хусточку та Валерія Тверського. Чоловік також опублікував в мережу пару архівних фото з початку їхньої кар'єри.



Обкладинка першого альбому "Океану Ельзи" – "Там, де нас нема" / Архівне фото з інстаграму Вакарчука



Молодий Святослав Вакарчук / Архівне фото з інстаграму співака

Пісні з альбому

У перший альбом "ОЕ" "Там, де нас нема" увійшло 15 пісень:

"Новий день"

"Там, де нас нема"

"Голос твій"

"Позич мені сонце"

"Тадж-махал"

"Сумна мелодія"

"Поїзд "Чужа любов"

"Йду на дно"

"Вісім"

"Ластівка з мого міста"

"Ти забула давно"

"Long Time Ago"

"Колискова вітру"

"Годі вже"

"Там, де нас нема (remix)"

Деякі з них пропонуємо вам послухати.

Океан Ельзи – Там, де нас нема: дивитись відео онлайн

Океан Ельзи – Позич мені сонце: дивитись відео онлайн

Океан Ельзи – Сумна мелодія: дивитись відео онлайн

Океан Ельзи – Ластівка з мого міста: дивитись відео онлайн

Океан Ельзи – Колискова вітру: дивитись відео онлайн