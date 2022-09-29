Дмитро Танкович зізнався, як йому працювалося з Оксаною Марченко

Ведучий Дмитро Танкович пригадав час, коли працював з Оксаною Марченко. Її характер він прокоментував доволі лаконічно.

Ведучий Дмитро Танкович близько 15 років живе в Україні та працює на українському телебаченні. Свого часу він працював з Оксаною Марченко.

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Дмитро Танкович про Оксану Марченко

Шоумен лаконічно висловився про характер його колеги. Він зазначив, що Марченка була начебто іншим рівнем, тож ведучі практично не спілкувалися.

Ми взагалі-то і не спілкувалися особливо. Тому, що вона – Оксана Марченко, а я – Дмитро Танкович. Це різні рівні, як то кажуть. Вона була зарозумілою,

– сказав Дмитро Танкович.

Що інші зірки казали про Марченко

MELOVIN зізнавався, що під час участі в "Х-Факторі" Оксана Марченко знущалась з нього, називала сатаністом і сміялась через лінзу і татуювання.

Після звернень Марченко до Зеленського, Ердогана та Путіна Оля Полякова порадила їй знімати відео для українського народу, який захоплювався нею на екрані.

Ігор Кондратюк розповідав, що Оксана Марченко не мала зв'язків, щоб потрапити на телебачення. Водночас він трьома словами схарактеризував ведучу: "Людина зрадила Україну".