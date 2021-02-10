Нещодавно дружина українського актора Дмитра Ступки дала скандальне інтерв'ю про стосунки з чоловіком і натякнула на можливе розлучення. Після заяв коханої зірка запевнив, що в їхній сім'ї все добре, а єдина проблема – гроші, яких Поліні Логуновій замало.

Під час останньої розмови з журналістами білоруська модель Поліна Логунова зізналась, що розвивається і заробляє значно більше, ніж чоловік Дмитро Ступка. Вона наголосила, що багато працює, щоб забезпечити собі та доньці красиве життя, та готова розлучитися з коханим, якщо він не виросте. Після скандальних заяв онук легендарного Богдана Ступки поспішив прояснити ситуацію.

Варто знати Дружина Дмитра Ступки вразила зізнаннями про їхні стосунки та бажання померти

Дмитро Ступка про стосунки з дружиною

Чоловік називає інтерв'ю дружини емоційною витівкою і запевняє, що вони й далі залишаються зразковою родиною. Актор не приховує, що для забезпечення сім'ї з трьох осіб і задоволення всіх бажань коханої йому часто бракує грошей. Зараз він працює на двох роботах – в театрі та викладачем в університеті. Однак прибутки Дмитра Ступки на пряму залежать від зйомок у кіно, тому як йому, так і дружині доводиться працювати однаково.

Він заявив, що в Поліни Логунової багато подружок, яких забезпечують депутати та заможні бойфренди. За словами знаменитості, дружина також прагне розкішного життя, однак його фінансове становище не дозволяє купити все й одразу.

Я на Поліну не можу повпливати. У дружини є одна проблема – вона хоче все й одразу. Такого не буває. У тієї подружки – депутат, у тієї – будівельник. І вона теж хоче їздити на Bentley, купувати собі прикраси, діаманти, дорогі речі або літати на Мальдіви щороку,

– зізнався Дмитро Ступка.

Актор додав, що щасливий в шлюбі з Поліною Логуновою та одружився з нею не через вигоду, а через почуття. Дмитро Ступка пояснив, що саме він допоміг коханій стати успішною в Україні, адже до шлюбу з ним в дівчини не було нічого.

"Як я з нею одружився, у неї, прошу вибачення, не було ніякого приданого. Ми прописали її та дитину в бабусі у квартирі, щоб їй дали посвідку на проживання в Україні. Я взяв її заміж, тому що покохав", – висловився актор.



Дмитро Ступка з дружиною / Фото Instagram / @polinalogunova