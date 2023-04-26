Під російський трек і з нареченим колишньої: Дмитро Ступка зганьбився в день народження доньки

Український актор Дмитро Ступка понад рік живе у США й додому не поспішає. Його доньці Богдані виповнилося 6 років. Її день народження він святкував у компанії ексдружини Поліни Логунової, її нареченого та під російські треки.

36-річний Дмитро Ступка приїхав у Лос-Анджелес, де донька живе з мамою та її нареченим-бізнесменом. Якщо рік тому актор плакав через те, що Поліна Логунова познайомилася з американцем і сказала: "Дімо, я тебе більше не люблю", то зараз святкує з ними день народження Богдани.

До теми Світлана Тарабарова зворушила милими фото першої зустрічі її дітей з крихітною сестричкою

Дмитро Ступка зганьбився в день народження доньки

Усі разом вони відправилися в розважальний центр і повели іменинницю на атракціони. Дівчинка порозважалася з мамою, а тоді розрізала іменинний торт з батьком і вітчимом. Сиділа вона, до речі, між Дмитром Ступкою та новим бойфрендом Поліни Логунової.

Дмитро Ступка з донькою, ексдружиною та її нареченим / Фото з інстаграму

Однак Дмитро Ступка оскандалився в день народження доньки. Він опублікував її відео з авто під російськомовний трек гурту "Каспийский груз", якому 2017 року заборонили в'їзд в Україну. Усе тому, що один з учасників колективу – Тимур Оділбеков, відомий як Брутто, – порушив законодавство й виступав в окупованому Криму.

Окрім того, що актор показав доньку під пісню про "голый наркотик", 6-річна дівчинка їхала на передньому сидінні авто непристебнута. Це після того, як її п'яний дідусь Остап Ступка влаштував ДТП в Києві та наїхав на припарковане авто, в якому сидів чоловік.

"Батько п'яним за кермом, син доньку возить не пристібнутою. Д*біли", – написали в коментарях.