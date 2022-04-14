Вже декілька місяців Поліна разом з донькою Богданою мешкає в Сполучених Штатах Америки. Спершу разом з ними жив Дмитро, однак згодом він повернувся в Київ.

До теми Ексдружині Дмитра Ступки освідчилися в США: Поліна Логунова заінтригувала новим фото

Поліна Логунова показала нареченого

Декілька днів тому стало відомо, що в США в Поліни є новий коханий, який вже встиг їй освідчитися. Тепер вона опублікувала фото, на якому позує з нареченим. На обличчях закоханих сяють щирі усмішки. Вони щасливі позували на березі океану.

Логунова лаконічно підписала фото, додавши емоджі у вигляді сердечка. Наразі вона не розсекречує свого обранця, не розповідає коли й де познайомилася з ним.



Поліна Логунова з нареченим / Фото з інстаграму Поліни Логунової

Нагадаємо, Логунова та Ступка одружилися у 2016 році. Через рік у них народилася донька Богдана. На початку 2021 року Поліна заявила, що розвивається і заробляє значно більше, ніж чоловік. Вона наголосила, що багато працює, щоб забезпечити собі та доньці красиве життя, та готова розлучитися з коханим, якщо він не виросте.

У коментарях під новим дописом підписники Логунової засипають її компліментами та бажають щастя в особистому житті.