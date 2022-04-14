Вже декілька місяців Поліна разом з донькою Богданою мешкає в Сполучених Штатах Америки. Спершу разом з ними жив Дмитро, однак згодом він повернувся в Київ.
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Поліна Логунова показала нареченого
Декілька днів тому стало відомо, що в США в Поліни є новий коханий, який вже встиг їй освідчитися. Тепер вона опублікувала фото, на якому позує з нареченим. На обличчях закоханих сяють щирі усмішки. Вони щасливі позували на березі океану.
Логунова лаконічно підписала фото, додавши емоджі у вигляді сердечка. Наразі вона не розсекречує свого обранця, не розповідає коли й де познайомилася з ним.
Поліна Логунова з нареченим / Фото з інстаграму Поліни Логунової
У коментарях під новим дописом підписники Логунової засипають її компліментами та бажають щастя в особистому житті.
- "Продовжуйте світитися від щастя і надалі!"
- "Неймовірні!"
- "Вау, яка ви гарна пара!"
- "Неймовірно гарні! Поліно, будьте щасливі!"
- "Ого! Які ж ви розкішні!"