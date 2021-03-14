Український актор Дмитро Ступка та його дружина Поліна Логунова пояснили скандальне інтерв'ю, де білоруська модель натякнула на розлучення. Подружжя зізналось, що просто хотіли додати перчинки.

Подружжя відомого українського актора Дмитра Ступки та білоруської моделі Поліни Логунової дали нове інтерв'ю. Пара розповіла про участь у фільмі "Нереальний КОПець" та скандальну заяву про розлучення.

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Дмитро Ступка про роль у фільмі

Подружжя розповіло про враження від зйомок у фільмі "Нереальний КОПець". Поліна Логунова там зіграла поліцейську. За словами Дмитра, його дружина мала вдалу роль, адже зіграла саму себе.

Поліна мала досить органічний вигляд. Вона грала жорстку поліцейську і їй в принципі і грати нічого не треба було. Вона була сама собою,

– поділився Ступка.

Натомість модель прокоментувала, що чоловік їй дуже допомагав у фільмі. Він іноді коректував її вимову, адже зірка недосконало знає українську мову. Поліна зізналась, що вже скоро вона почне розмовляти українською, а поки що – соромиться.

Дмитро Ступка прокоментував інтерв'ю дружини

Стосунки подружжя часто були хиткими й на межі розриву. Нещодавно Поліна Логунова дала інтерв'ю, де розповіла про те, що розвивається і заробляє набагато більше, ніж її чоловік, та натякнула на розлучення. Натомість Дмитро Ступка після інтерв'ю зазначив, що його кохана – емоційна, тому розриву шлюбу не буде.

Однак цього разу актор зізнався, що такими гострими заявами вони просто хотіли додати перчинки й розігріти інтерес публіки до прем'єри фільму.

Все було тихо. Була пандемія. І захотілося якогось перчика додати. Треба було якось розігріти інтерес. І хайпонули. Поліна дуже любить хайпити,

– поділився Дмитро.

Поліна Логунова також прокоментувала свої заяви про малий заробіток чоловіка. "Діма мені сказав так: "Винен не я. Винна держава. Нам не дають працювати. Все закрите, фільми не знімають, тому в мене мало грошей".

Інтерв'ю Дмитра Ступки та Поліни Логунової: дивіться відео онлайн