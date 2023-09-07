Актор Дмитро Ступка попри часту критику в мережі залишається за кордоном. Днями він відсвяткував день народження – артисту виповнилося 37 років.

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Дмитро Ступка відзначив 37-річчя в США

Актор опублікував своє фото в день народження. Він показався у ресторані. У підписі Дмитро зізнався, що мріє про завершення війни.

Ввійшов в новий етап життя… Привіт 37. Одне можу сказати я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна – щоб якнайшвидше закінчилась війна! Сумую за вами мої,

– написав Дмитро Ступка.



Дмитро Ступка / Фото з інстаграму Дмитра Ступки

Користувачі в мережі по-різному відреагували на новий допис Ступки в його день народження. Хтось звинуватив актора в цинічності, а хтось запропонував самому докластись до завершення війни. На деякі коментарі іменинник відповідав. Зауважимо, що зараз не можна написати йому коментар – схоже, він вимкнув цю можливість.

"Ви – яскравий приклад того, як далеко яблуко може відкотитись від дідової яблуні. Добре, що він не бачить, як ви навертаєте лангустинів в Штатах, поки справжні чоловіки рубляться на смерть за Україну";

"Краще і не повертайся";

"Дуже зручно бажати закінчення війни, сидячи з морепродуктами за океаном... Головне, прапорець в кінці тексту поставити";

"Навіть не уявляю хто ж повинен здійснювати вашу мрію. Може спробуєте долучитися самі?";

"Добре бажати закінчення війни, гріючи **аку біля океану! Бажаю швидше піти в забуття і в ганьбу, як інші такі псевдопатріоти";

"То їдьте в Україну, для чого сумувати?! Надіюся, на цьому ваша акторська карʼєра тут і закінчиться".



Скриншот з інстаграму



Скриншот з фесбуку

Водночас багато хто долучився до привітань Дмитра зі святом.

"Щонайшвидшої перемоги";

"З днем народження, всіх благ";

"Мої вітання, многая літа".

Де зараз Дмитро Ступка

Український актор виїхав до США ще до початку повномасштабної війни в Україні. Після початку вторгнення він трохи жив в Анталії, потім у Польщі, де займався гуманітарною допомогою. Потім він знову повернувся в США.

Ступка заробляє коштом майстер-класів, проводить благодійні заходи. Але часто публікує відео з вечірок, також у його роликах "проскакують" російські треки. Через це Дмитра часто критикують.