Я дуже дорогий, – Дмитро Ступка розповів, чому не знімається в серіалах

34-річний Дмитро Ступка продовжив акторський шлях свого легендарного дідуся Богдана Ступки. Проте він рідко з'являється в українських серіалах, адже відмовляється зніматися за малі гонорари. Які суми актор вважає принизливими, дізнавайтеся далі.

Нащадок Богдана Ступки не міг не стати актором, адже ще в дитинстві його віддали в академію мистецтв на театральний факультет. Однак затьмарити успіх дідуся йому не вдалося. У новому інтерв'ю Дмитро Ступка поскаржився, що не може повноцінно розвиватися в Україні, адже певні канали не запрошують їх з батьком на проби у свої серіали.

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На його думку, це трапляється через те, що як його, так і Остапа Богдановича "недолюблюють і заздрять", адже "прийдуть Ступки, всіх переплюнуть і з'їдять".

Дмитро Ступка про малі гонорари

Водночас Дмитро Ступка високо оцінює свій акторський талант і відмовляється працювати за малі гонорари. На його думку, винагорода в розмірі від трьох до шести тисяч гривень за один знімальний день – це студентські гонорари.

Напевно, мене не запрошують, бо я дуже дорогий. Вони в один день хочуть зняти неосяжне – купа перевдягань, сцен із різних серій. І потім пропонують п'ять-шість тисяч гривень у день,

– заявив Дмитро Ступка.

Зараз онук легендарного Богдана Ступки працює на трьох роботах. Він веде ранкове шоу, викладає студентам університету культури і мистецтв, а вечорами грає в київському драматичному театрі Івана Франка. Через напружений графік він лягає спати після 12 години ночі, а прокидається о 5 ранку, й все одно заробляє мало.

"Я живу в тій країні, де мені не дозволяють більше заробляти. Працюючи на трьох роботах, треба або трохи живіт прикрутити і не їсти те, що іноді хочеться, і жити на ті гроші, що є, або я не знаю, що робити", – поскаржився Дмитро Ступка.

Повне інтерв'ю Дмитра Ступки: дивіться відео онлайн

Додамо, що в одному з останніх інтерв'ю дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова заявила, що чоловік розвивається дуже повільно й не прагне більшого. Тоді блогерка натякнула на можливе розлучення: якщо коханий не виросте, то вони залишаться друзями.

Сам актор прокоментував скандальне інтерв'ю дружини та наголосив, що в неї одна проблема – гроші, яких замало. Згодом він пояснив, що всі попередні заяви Поліни Логунової були заради хайпу.