Дуже важко, – актор Дмитро Сова зізнався, як відреагував на бажання коханої вступити до ЗСУ

Українська акторка Дар'я Легейда з початку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством та допомагає ЗСУ. Вона навіть заявила, що готова піти на фронт. На такі заяви знаменитості відреагував її коханий Дмитро Сова.

Чоловік сам вступив до війська з початком повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що дружині поки слід залишатися в тилу.

Цікаво Вперше у конкурсі "Міс Всесвіт" змагаються за перемогу одразу 2 трансгендери: фото учасниць

Як Дмитро Сова ставиться до того, що його кохана хоче іти на фронт

Чоловік зауважив, що з огляду на хворе коліно Даші може бути важко на передовій.

Каже, що хотіла б піти бойовим медиком. Вона ходила і на медицину, і на курси. Я їй пояснюю, що це дуже важко й емоційно, і фізично. Треба усвідомлювати, чи зможеш ти на собі когось тягнути, скільки тягнути… Тим паче у неї хворе коліно. Розумію, що через якийсь час ти до цього звикнеш, абстрагуєшся, але для дуже емпатичних людей це ще складніше, мені здається,

– зазначив актор.

Крім того, військовий наголосив, що з фронту можна не повернутись і це требу усвідомлювати, коли плануєш вступати до ЗСУ.

Дмитро додав: "Але є у неї цей порив, і кров татова грає, бо і дідусь військовий, і тато військовий. Їй складно, ми не бачимося довго, і тато воює, але Слава Богу, у неї багато роботи. В театрі — прем'єра, зараз їй пропонують ще один проєкт. Дай боже, щоб все склалося".



Дмитро Сова та Дар'я Легейда / Фото з інстаграму акторки

Що про це говорила Дар'я: головне

Акторка зізналася, що думки піти на передову в неї з'являються щоденно: "Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою".

Водночас знаменитість наголосила, що, якщо не буде інших варіантів, окрім, як піти воювати, то зробить це.