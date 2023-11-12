Чоловік сам вступив до війська з початком повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що дружині поки слід залишатися в тилу.

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Як Дмитро Сова ставиться до того, що його кохана хоче іти на фронт

Чоловік зауважив, що з огляду на хворе коліно Даші може бути важко на передовій.

Каже, що хотіла б піти бойовим медиком. Вона ходила і на медицину, і на курси. Я їй пояснюю, що це дуже важко й емоційно, і фізично. Треба усвідомлювати, чи зможеш ти на собі когось тягнути, скільки тягнути… Тим паче у неї хворе коліно. Розумію, що через якийсь час ти до цього звикнеш, абстрагуєшся, але для дуже емпатичних людей це ще складніше, мені здається,

– зазначив актор.

Крім того, військовий наголосив, що з фронту можна не повернутись і це требу усвідомлювати, коли плануєш вступати до ЗСУ.

Дмитро додав: "Але є у неї цей порив, і кров татова грає, бо і дідусь військовий, і тато військовий. Їй складно, ми не бачимося довго, і тато воює, але Слава Богу, у неї багато роботи. В театрі — прем'єра, зараз їй пропонують ще один проєкт. Дай боже, щоб все склалося".



Дмитро Сова та Дар'я Легейда / Фото з інстаграму акторки

Що про це говорила Дар'я: головне

Акторка зізналася, що думки піти на передову в неї з'являються щоденно: "Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою".

Водночас знаменитість наголосила, що, якщо не буде інших варіантів, окрім, як піти воювати, то зробить це.