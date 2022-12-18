"Люди сказали своє слово": чи згодний Дмитро Шуров з перемогою TVORCHI на Нацвідборі

Музичним продюсером Нацвідбору 2023 вперше був Дмитро Шуров, який ризикнув вивести на велику сцену нових артистів і дав другий шанс зіркам минулих років. Він розуміє, чому українці віддали максимум TVORCHI, і пояснив це нам.

За лаштунками Нацвідбору Євробачення-2023 Дмитро Шуров висловився про перемогу гурту TVORCHI, які підкорили українців у фіналі. 24 канал передає, чому за Джеффрі Кенні та Андрія Гуцуляка проголосували найбільше.

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Шуров про перемогу TVORCHI на Нацвідборі

Хтось заспівав краще, хтось гірше. У когось пісня була більш готова. Але TVORCHI дійсно звучали і виглядали переконливо. І це важливо. Люди сказали своє слово, вони побачили, що це готова історія, готовий продукт,

– пояснив Дмитро Шуров вибір України.

Він також наголосив, що відбір на Євробачення був унікальний, бо пісні писалися без світла, під час тривог, "дуже важко йшов сам процес". Наприклад, Марина Круть створила свою "Колискову" в ніч перед закінченням прийому заявок, а військовий Moisei, якого "ніхто не знає", взяв у руки скрипку й написав свою першу пісню.

"Мені дуже хотілося, щоб фінал показав палітру нової музики. Українці взагалі дуже прискіплива публіка. Українці звикли вишукувати ворогів серед своїх, порівнювати. Це добре. Але, на мою думку, зараз нам потрібно просто взяти паузу і через якийсь час передивитися всі ці виступи. Мені здається, лише з часом ми зрозуміємо, що сьогодні побачили. Це перемога нової української музики", – гордо заявив Дмитро Шуров.