За кулисами Нацотбора Евровидения-2023 Дмитрий Шуров высказался о победе группы TVORCHI, покорившей украинцев в финале. 24 канал передает, почему за Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка проголосовали больше всего.

Не упустите Jerry Heil расплакалась из-за третьего места на Нацотборе: что говорит о победе TVORCHI

Шуров о победе TVORCHI на Нацотборе

Кто-то спел лучше, кто-то похуже. У кого песня была более готова. Но TVORCHI действительно звучали и выглядели внушительно. И это важно. Люди сказали свое слово, они увидели, что это готовая история, готовый продукт,

– объяснил Дмитрий Шуров выбор Украины.

Он также подчеркнул, что отбор на Евровидение был уникален, потому что песни писались без света, во время тревог, "очень тяжело шел сам процесс". Например, Марина Круть создала свою "Колыбельную" в ночь перед окончанием приема заявок, а военный Moisei, которого "никто не знает", взял в руки скрипку и написал свою первую песню.

"Мне очень хотелось, чтобы финал показал палитру новой музыки. Украинцы вообще очень придирчивая публика. Украинцы привыкли выискивать врагов среди своих, сравнивать. Это хорошо. Но, по моему мнению, сейчас нам нужно просто взять паузу и через некоторое время пересмотреть все эти выступления .Мне кажется, только со временем мы поймем, что сегодня увидели. Это победа новой украинской музыки", – гордо заявил Дмитрий Шуров.