Не міг навіть слухати музику: Pianoбой зізнався, чому хотів закінчити кар'єру

Соліст Pianoбой Дмитро Шуров розповів, що після початку війни йому було емоційно важко, він довгий час навіть не міг слухати музику, не те, щоб співати. Артист зізнався, що хотів взагалі завершити кар’єру музиканта.

Дмитро зізнається, що довгий час не слухав музики, навіть радіо в авто доводило його до сліз. Згодом він таки зібрався і почав виступати для військових та збирати гроші на ЗСУ.

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Шуров каже, в березні 2023 року він зрозумів, що все змінилося, більше він не займається музикою.

Ми жили з почуттям, що втратили будинок, професію, все. Це дуже страшне почуття. На початку квітня мені вперше запропонували поїхати до військових із виступом, тоді я був за кермом і сказав: "Яка музика? Коли я чую будь-яку пісню, у мене ллються сльози, я навіть не можу їхати. Тому я радіо не вмикаю",

– розповів артист.

За його словами, через емоційний стан Шуров не міг повернутися до музики, у нього досі немає натхнення писати нові пісні.

Проте саме захисники України врятували його від депресії та вселили світлу віру в майбутнє. Це стало для Дмитра своєрідними ліками.

"Я дав перший концерт і зрозумів, що музика для мене – це рятувальна паличка і ці концерти витягнуть мене з цього стану... Я побачив людей, яким набагато важче, що ризикують життям", – відповів співак.

Артист зізнається, що перший концерт він просто проплакав. "А коли почав співати "Вітчизну", мене взагалі розквасило", – пригадує Pianoбой.

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До слова, на початку листопада Дмитро Шуров разом з Колею Сєргою та "Культурним десантом" виступав у звільненому Херсоні. Він так прокоментував візит у своєму інстаграмі: "Повітря, яким дихаєш в центрі Херсону, зовсім не таке, як в Києві, Миколаєві чи Дніпрі. Це важко передати. Дякую ЗСУ, дякую херсонцям, що витримали все це і дочекались".