Дмитрий признается, что долгое время не слушал музыку, даже радио в авто доводило его до слез. Впоследствии он таки собрался и начал выступать для военных и собирать деньги на ВСУ.

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Шуров говорит, что в марте 2023 года он понял, что все изменилось, больше он не занимается музыкой.

Мы жили с чувством, что потеряли дом, профессию, все. Это очень ужасное чувство. В начале апреля мне впервые предложили поехать к военным с выступлением, тогда я был за рулем и сказал: "Какая музыка? Когда я слышу любую песню, у меня льются слезы, я даже не могу ехать. Поэтому я радио не включаю",

– рассказал артист.

По его словам, из-за эмоционального состояния Шуров не мог вернуться к музыке, у него до сих пор нет вдохновения писать новые песни.

Однако именно защитники Украины спасли его от депрессии и внушили светлую веру в будущее. Это стало для Дмитрия своеобразным лекарством.

"Я дал первый концерт и понял, что музыка для меня – это спасательная палочка и эти концерты вытащат меня из этого состояния... Я увидел людей, которым гораздо труднее, что рискуют жизнью", – ответил певец.

Артист признается, что первый концерт он просто проплакал. "А когда начал петь "Отечество", меня вообще расквасило", – вспоминает Pianoбой.

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К слову, в начале ноября Дмитрий Шуров вместе с Колей Сергой и "Культурным десантом" выступал в уволенном Херсоне. Он так прокомментировал визит в своем инстаграммы : "Воздух, которым дышишь в центре Херсона, совсем не такой, как в Киеве, Николаеве или Днепре. Это трудно передать. Спасибо ВСУ, спасибо херсонцам, что выдержали все это и дождались".