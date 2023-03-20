Дмитро зізнається, що довгий час не слухав музики, навіть радіо в авто доводило його до сліз. Згодом він таки зібрався і почав виступати для військових та збирати гроші на ЗСУ.

До теми Pianoбой згадав, як військовий з амнезією наспівував його пісню: не пам'ятає навіть дружину

Шуров каже, в березні 2023 року він зрозумів, що все змінилося, більше він не займається музикою.

Ми жили з почуттям, що втратили будинок, професію, все. Це дуже страшне почуття. На початку квітня мені вперше запропонували поїхати до військових із виступом, тоді я був за кермом і сказав: "Яка музика? Коли я чую будь-яку пісню, у мене ллються сльози, я навіть не можу їхати. Тому я радіо не вмикаю",

– розповів артист.

За його словами, через емоційний стан Шуров не міг повернутися до музики, у нього досі немає натхнення писати нові пісні.

Проте саме захисники України врятували його від депресії та вселили світлу віру в майбутнє. Це стало для Дмитра своєрідними ліками.

"Я дав перший концерт і зрозумів, що музика для мене – це рятувальна паличка і ці концерти витягнуть мене з цього стану... Я побачив людей, яким набагато важче, що ризикують життям", – відповів співак.

Артист зізнається, що перший концерт він просто проплакав. "А коли почав співати "Вітчизну", мене взагалі розквасило", – пригадує Pianoбой.

Дивіться повне інтерв'ю з Дмитром Шуровим: відео

До слова, на початку листопада Дмитро Шуров разом з Колею Сєргою та "Культурним десантом" виступав у звільненому Херсоні. Він так прокоментував візит у своєму інстаграмі: "Повітря, яким дихаєш в центрі Херсону, зовсім не таке, як в Києві, Миколаєві чи Дніпрі. Це важко передати. Дякую ЗСУ, дякую херсонцям, що витримали все це і дочекались".