У рамках шоу про тварин ведучий-зрадник поїхав до тимчасово окупованого Маріуполя. На такий цинічний вчинок Шепелєва відреагував телеведучий Анатолій Анатоліч.

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Анатолія в інстаграмі підтримали багато зірок, серед яких ведучий Андрій Бєдняков, модель та співачка Даша Астаф'єва, співачка Анастасія Приходько та інші.

Анатоліч розповів, що був особисто знайомий з Шепелєвим. Вперше вони познайомилися у 2006 році напередодні зйомок ранкового шоу.

"Діма – білорус, але завжди його сприймали своїм. І Діма завжди зізнавався в любові до України, в якій в нього склалася чудова кар'єра. Потім Діма переїхав в Москву, і от він їздив і туди", – розповів Анатоліч.

За його словами, в них не були близькі стосунки, проте Шепелєв заблокував Анатолія в соцмережі, тому він не може написати пропагандисту, який той "муд*к".

Приїхати до Маріуполя зараз – це визнати себе частиною цієї бл**ської нацистської системи. Стати в один ряд із найогиднішими пропагандистами… На жаль, особисто не можу сказати тобі, яке ти нікчемне х**ло,

– емоційно висловився Анатоліч.

Ведучий також показав фото Шепелєва з його програми, де той тримає в руках єнота. Тварина ніби намагався вирватися. Анатоліч помітив, що навіть єноту хочеться вкусити ведучого.



Анатоліч опублікував фото Шепелєва з єнотом / Скриншот з відео

Реакції українських зірок

Пост ведучого прокоментували чимало українців, яких розчарувала позиція Дмитра Шепелєва. Висловився про зрадника і телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков.

Виявляється, ведучі були знайомі особисто.

Ще один довб*йоб в моєму місті,

– лаконічно написав Бєдняков.

Модель Даша Астаф'єва також не стрималася і прокоментувала допис Анатоліча.

"Х*йло воно і в Маріуполі х*йло", – висловилася вона.

Також допис прокоментував український комік Олександр Еллерт. Він пожартував, що саме через Шепелєва програв гроші на "Розсміши коміка".

"Ще тоді я зрозумів, що він га*дон", – додав комік.

Згадала про Шепелєва і Анастасія Приходько. У своїх інстаграм-сторіс виконавиця зізналася – не здивована таким вчинком Шепелєва.

За її словами, ведучий жадібний до грошей, тож робить це заради заробітку. Ба більше, Приходько вважає, що ведучий отримав цю роботу, бо став коханцем однієї впливової людини.

Доволі близько знала цього слимака. І в Москві працювали, і в Києві спілкувалися. Скажу одне – це людина, яка продасть свою маму за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, і, як липучка, липне до всіх, хто дасть йому гроші! Гі*но ти,

– висловилася Приходько.



Приходько висловилася про Шепелєва / Фото з її інстаграму

Українці розчаровані візитом ведучого-зрадника в окупований Маріуполь. Вони в коментарях висловилися про Шепелєва:

"Видно на фото, як навіть єноту огидно поруч із ним".

"Я зрозуміла, що воно конч*не ще в його історії з Жанною Фріске і її батьками".

"А мені він завжди не подобався, дуже неприємний, нахабний тип".

"Медійна фашистська, преступна істота".

"Шмат гімна. Ніхто не здивувався".

"Неочікувано, карма є і все повернеться йому".

Як Шепелєв раніше ставився до України