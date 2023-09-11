В рамках шоу о животных ведущий-изменник уехал в временно оккупированный Мариуполь. На такой циничный поступок Шепелева отреагировал телеведущий Анатолий Анатолич.
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Анатолия в инстаграмме поддержали многие звезды, среди которых ведущий Андрей Бедняков, модель и певица Даша Астафьева, певица Анастасия Приходько и другие.
Анатолич рассказал, что был лично знаком с Шепелевым. Впервые они познакомились в 2006 году в преддверии съемок утреннего шоу.
"Дима – белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера. Затем Дима переехал в Москву, и вот он ездил и туда", – рассказал Анатолич.
По его словам, у них не были близкие отношения, однако Шепелев заблокировал Анатолия в соцсети, поэтому он не может написать пропагандисту, какой тот "муд*к".
Приехать в Мариуполь сейчас – признать себя частью этой бл**ской нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами… К сожалению, лично не могу сказать тебе, как ты никудышно х**ло,
– эмоционально выразился Анатолич.
Ведущий также показал фото Шепелева из его программы, где держит в руках енота. Животное словно пыталось вырваться. Анатолич заметил, что даже еноту хочется укусить ведущего.
Анатолич опубликовал фото Шепелева с енотом / Скриншот с видео
Реакции украинских звезд
Пост ведущего прокомментировали многие украинцы, которых разочаровала позиция Дмитрия Шепелева. Высказался об изменнике и телеведущем родом из Мариуполя Андрей Бедняков.
Оказывается, ведущие были знакомы лично.
Еще один долб*ёб в моем городе,
– лаконично написал Бедняков.
Модель Даша Астафьева также не сдержалась и прокомментировала сообщение Анатолича.
"Х*йло оно и в Мариуполе х*йло", – высказалась она.
Также сообщение прокомментировал украинский комик Александр Эллерт. Он пошутил, что именно из-за Шепелева проиграл деньги на "Рассмеши комика".
"Еще тогда я понял, что он га*дон", – добавил комик.
Вспомнила о Шепелеве и Анастасия Приходько. В своих инстаграм-сторис исполнительница призналась – не удивлена таким поступком Шепелева.
По ее словам, ведущий жаден к деньгам, поэтому делает это ради заработка. Более того, Приходько считает, что ведущий получил эту работу, потому что стал любовником одного влиятельного человека.
Довольно близко знала эту улитку. И в Москве работали, и в Киеве общались. Скажу одно – человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, и, как липучка, липнет ко всем, кто даст ему деньги! Ги*но ты,
– высказалась Приходько.
Приходько высказалась о Шепелеве / Фото с ее инстаграммы
Украинцы разочарованы визитом ведущего-изменника в оккупированный Мариуполь. Они в комментариях высказались о Шепелеве :
- "Видно на фото, как даже еноту противно рядом с ним".
- "Я поняла, что оно кончится еще в его истории с Жанной Фриске и ее родителями".
- "А мне он всегда не нравился, очень неприятный, наглый тип".
- "Медийное фашистское, преступное существо".
- "Много гимна. Никто не удивился".
- "Неожиданно, карма есть и все вернется ему".
Как Шепелев раньше относился к Украине
- В 2004 году Дмитрий по предложению известного украинского музыкального канала "М1" переехал в Киев. В Украине мужчина стал ведущим на разных телеканалах.
- Уже в 2008 году Дмитрий привлек внимание Константина Эрнеста, поэтому тот пригласил его на Первый канал, где он вел караоке-шоу "Можешь? Спой!".
- В 2009 году, после выступления в качестве одного из ведущих финала Евровидения, Шепелев принял решение навсегда переехать в столицу России.
- В 2011 году состоялась премьера юмористической программы "Рассмеши комика", которую Дмитрий вел вплоть до пятого сезона.
- Интересно, что с началом полномасштабной войны Шепелев поддержал Украину и даже извинился. Он заявил, что ему стыдно за Россию, однако со временем он "переобулся" и продолжает развлекать российскую аудиторию.