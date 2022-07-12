На своє 39-річчя український телеведучий Дмитро Комаров оголосив про благодійний аукціон. Він виставив на продаж рідкісний спорткар.

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Дмитро Комаров продав рідкісне авто

Ведучий повідомив, що зміг продати автомобіль. Він розповів, як усе відбувалося і хто став володарем машини.

Ми з колегами переглянули сотні ставок, обдзвонили реальних претендентів, відсіяли жартівників та вигадані ставки та визначили реальних претендентів на перемогу. Найбільшу суму – 1 мільйон гривень – запропонувала не конкретна людина, а компанія молодих людей із ком'юніті United Invest Team,

– розповів Комаров.

Компанія, яка купила авто, займається інвестиціями. Як розповів ведучий, "молоді, веселі й позитивні люди" вкладають гроші на біржі, у цінні папери та криптовалюту, а заробляють на коливаннях ринку і стрибках курсу.

"Хтось вклав тисячу доларів, хтось десять, хтось сто. Але вони реально добре заробляють, це видно. І головне – частину заробітку передають на благодійність. Мою машину вирішили купити "просто так", бо цитую: "ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть".. Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на передку – скоро покажу результат. Я щасливий, що кожного дня знаходжу нові приводи пишатися українцями. Кожен з нас має свій фронт. І ми як ніколи єдині. І непереможні", – додав Дмитро Комаров.

Ведучий розповів, що переконався у непереможності українців і тоді, коли приїхав у МРЕВ у ТРЦ Ретровіль. Його напередодні знищило ракетним ударом, але через 4 місяці торгівельний центр частково відновив роботу.

У кав'ярнях та магазинах щасливі люди гуляють із дітьми, їдять, купують новий одяг, меблі, прикраси. Усміхаються. Життя триває. Живучи та працюючи, незважаючи на війну, кожна сім'я показує – нас не зламати ракетними ударами. Ми все відновимо. І неодмінно переможемо і будемо щасливі,

– підсумував Комаров.

Як Комаров продавав авто / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Нагадаємо, що схожий аукціон у свій день народження зробив Сергій Притула. Він оголосив про придбання трьох "Байрактарів". Завдяки пожертвам українців вдалось зібрати за 3 дні 600 мільйонів гривень – цього мало вистачити одразу на 4 безпілотники.



Втім, компанія Baykar повідомила, що не прийме оплату за безпілотники TB2 і безкоштовно відправить три БпЛА на український фронт. Кошти, які зібрав Притула, підуть на інші потреби Збройних Сил.