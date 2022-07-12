На свое 39-летие украинский телеведущий Дмитрий Комаров объявил о благотворительном аукционе. Он выставил на продажу редкий спорткар.

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Дмитрий Комаров продал редкое авто

Ведущий сообщил, что смог продать автомобиль. Он рассказал, как все происходило и кто стал владельцем машины.

Мы с коллегами просмотрели сотни ставок, обзвонили реальных претендентов, отсеяли шутников и вымышленные ставки и определили реальных претендентов на победу. Наибольшую сумму – 1 миллион гривен – предложил не конкретный человек, а компания молодых людей из комьюнити United Invest Team,

– рассказал Комаров.

Компания, купившая авто, занимается инвестициями. Как рассказал ведущий, "молодые, веселые и положительные люди" вкладывают деньги на биржи, в ценные бумаги и криптовалюту, а зарабатывают на колебаниях рынка и скачках курса.

"Кто-то вложил тысячу долларов, кто-то десять, кто-то сто. Но они реально хорошо зарабатывают, это видно. И главное – часть заработка передают на благотворительность. Мою машину решили купить "просто так", потому что, цитирую: "мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут". Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. Каждый из нас имеет свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы", – добавил Дмитрий Комаров.

Ведущий рассказал, что убедился в непобедимости украинцев и тогда, когда приехал в МРЕО в ТРЦ Ретровиль. Его накануне уничтожило ракетным ударом, но через 4 месяца торговый центр частично возобновил работу.

В кафе и магазинах счастливые люди гуляют с детьми, едят, покупают новую одежду, мебель, украшения. Улыбаются. Жизнь продолжается. Живя и работая, несмотря на войну, каждая семья показывает нас не сломать ракетными ударами. Мы все восстановим. И непременно победим и будем счастливы,

– подытожил Комаров.

Как Комаров продавал авто / Фото с инстаграма Дмитрия Комарова

Напомним, что схожий аукцион в свой день рождения сделал Сергей Притула. Он объявил о приобретении трех "Байракторов". Благодаря пожертвованиям украинцев удалось собрать за 3 дня 600 миллионов гривен – этого должно было хватить сразу на 4 беспилотника.



Впрочем, компания Baykar сообщила, что не примет оплату за беспилотники TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт. Средства, собранные Притулой, пойдут на другие нужды Вооруженных Сил.