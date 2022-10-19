Вистачить не тільки на рації, – Дмитро Дікусар похвалився, скільки задонатили йому українці

У неділю, 16 жовтня, танцівник Дмитро Дікусар, який став солдатом ЗСУ, вийшов на зв'язок вперше за три місяці й відкрив збір на рації для свого підрозділу. Усього за два дні він закрив його, бо задонатили так багато, що вистачить ще й на дрони.

36-річний Дмитро Дікусар не оголосив суму, яку задонатили йому українці, але відзвітував, що цих грошей вистачить і на рації, і на тепловізори, і на дрони, і на лопати. Усім цим зірка пообіцяв поділитися з іншими підрозділами й оголосив, що його особистий рахунок став волонтерським.

Важливо Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок вперше за 3 місяці та оголосив про важливий збір

Дмитро Дікусар за два дні закрив свій перший збір

Шановні, любі й неймовірні українці! Від кількості ваших донатів блокували мій рахунок! Ви так швидко зібрали на моєму рахунку, волонтерському відтепер, таку суму, що цього вистачить не тільки на рації, а й на тепловізори, дрони, лопати і поміч дружнім підрозділам. Тому, я оголошу закриття збору,

– написав Дмитро Дікусар в інстаграмі.

Так, рації, на які просив задонатити танцівник, його підрозділ отримає трохи згодом, тоді як два нові тепловізори працюватимуть на перемогу України вже з середи. Дікусар наголосив, що тепер ворог не підійде вночі непоміченим.

"Знайте, що кожна ваша гривня піде на нашу перемогу! Я особисто проконтролюю, щоб все придбане було в руках солдат і сержантів! Дякую за вашу довіру! Обійняв кожного", – зворушив зірковий захисник.

Дмитро Дікусар закрив збір на рації / Фото з інстаграму танцівника

У коментарях його, як під кожним постом, підтримали друзі з шоу-бізнесу та фани, які подякували у відповідь і пообіцяли, що готові донатити ще:

Олександра Заріцька з гурту KAZKA: "Ми старались";

Катя Осадча: "Бережи себе";

"Бережи себе"; Максим Чмерковський: "Дякую тобі";

"Дякую тобі"; Аліна Доротюк: "А ми обійняли тебе";

"А ми обійняли тебе"; "Дякую вам за захист. Це найменше, що ми можемо зробити";

"Завжди готові зробити для вас все, на що тільки спроможні. Ви робите для нас набагато більше. Це не має ціни, безцінні ви наші! Дякуємо за кожен прожитий день Богу і вам";

"Завдяки вам ми тут живемо, працюємо, віримо в перемогу. У нас спільний ворог. Дякуємо, що ви є, наші ангели-охоронці";

"Це вам дякуємо, донати – то найменше, що ми винні нашим героям. Бережи вас Бог".