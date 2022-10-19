36-летний Дмитрий Дикусар не объявил сумму, которую задонатили ему украинцы, но отчитался, что этих денег хватит и на рации, и на тепловизоры, и на дроны, и на лопаты. Всем этим звезда пообещал поделиться с другими подразделениями и объявил, что его счет стал волонтерским.

Важно Дмитрий Дикусар вышел на связь впервые за 3 месяца и объявил о важном сборе

Дмитрий Дикусар за два дня закрыл свой первый сбор

Уважаемые, дорогие и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счёт! Вы так быстро собрали на моем счету, волонтерском отныне, такую сумму, что этого хватит не только на рации, но и на тепловизоры, дроны, лопаты и помощь дружественным подразделениям. Поэтому, я объявлю закрытие сбора,

– написал Дмитрий Дикусар в инстаграме.

Так, рации, на которые просил задонатить танцовщик, его подразделение получит чуть позже, тогда как два новых тепловизора будут работать на победу Украины уже со среды. Дикусар подчеркнул, что теперь враг не подойдет ночью незамеченным.

"Знайте, что каждая ваша гривна пойдет на нашу победу! Я лично проконтролирую, чтобы все приобретенное было в руках солдат и сержантов! Спасибо за ваше доверие! Обнял каждого", – растрогал звездный защитник.

Дмитрий Дикусар закрыл сбор на рации / Фото с инстаграма танцовщика

В комментариях его, как под каждым постом, поддержали друзья из шоу-бизнеса и фаны, которые поблагодарили в ответ и пообещали, что готовы донатить еще:

Александра Зарицкая из группы KAZKA: "Мы старались";

"Мы старались"; Катя Осадчая: "Береги себя";

"Береги себя"; Максим Чмерковский: "Спасибо тебе";

"Спасибо тебе"; Алина Доротюк: "А мы обняли тебя";

"А мы обняли тебя"; "Благодарю вас за защиту. Это меньше всего, что мы можем сделать";

"Всегда готовы сделать для вас все, на что только способны. Вы делаете для нас гораздо больше. Это не имеет цены, бесценные вы наши! Спасибо за каждый прожитый день Богу и вам";

"Благодаря вам мы здесь живем, работаем, верим в победу. У нас общий враг. Спасибо, что вы есть, наши ангелы-хранители";

"Это вам спасибо, донаты – это меньше всего, что мы должны нашим героям. Береги вас Бог".

Напомним, о вступлении в ряды ВСУ танцовщик объявил на четвертый день войны, 27 февраля. Последние семь месяцев Дикусар редко выходит на связь, но известно, что он едва не погиб от баллистических ракет и потерял побратима, который вернулся из-за границы, чтобы защищать Родину.