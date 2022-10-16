Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок вперше за 3 місяці та оголосив про важливий збір

Український танцівник Дмитро Дікусар вперше за 3 місяці вийшов на зв'язок. Він поділився своїм фото та попросив українців про допомогу.

Український танцівник Дмитро Дікусар з перших днів війни пішов у лави Збройних Сил. Він не так часто виходить на зв'язок, які інші захисники-зірки.

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Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок

16 жовтня Дмитро Дікусар вперше майже за 3 місяці вийшов на зв'язок з підписниками та опублікував своє фото у військовій формі.

Все, що лежить перед тобою на долонях життя, опинилось там не випадково. Не сумнівайся в цьому. Якщо перед тобою "страва життя", що тобі не смакує, з'їж її, аби з'ясувати, що це таке і чому воно тут з'явилось. Потім рухайся далі,

– поділився боєць.

"Я знаю, як втомились українці і розумію, яку переоцінку цінностей пройшов кожен з нас. Але, саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу "страву життя" і звільнити місце для чогось нового".

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Дмитро Дікусар розповів, що йому з побратимами терміново потрібні рації для кращої якості зв'язку, успішності виконань завдань і для того, щоб запобігти додатковим втратам.

"Якщо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 гривень і репост. Хай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! Все буде Україна", – додав Дмитро.

Що зірки останнім часом розповідали про Дікусара

Колишня партнерка Дмитра Дікусара Ольга Харлан розповідала, що підтримує зв'язок з танцівником. Вона зізналась, що не здивована танцівником, і пишається ним.

На відміну від спортсменки, Юрій Горбунов навпаки здивувався, що Дмитро пішов на фронт. За його словами, Дікусар був завжди лояльним до конфліктних ситуацій, тож його вчинок був відкриттям для ведучого.

Якщо хочете допомогти Дмитру Дікусару, ось його номер картки –