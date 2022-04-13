"Для остаточної перемоги нам ще потрібен час": Книжковий Арсенал у 2022 році не відбудеться

Організатори найбільшого книжкового фестивалю Книжковий Арсенал відповіли на питання, яке турбує багатьох книгоманів – чи відбудеться фестиваль у травні 2022. На жаль, у столиці країни ще не надто безпечно, аби проводити захід.

Команда прийняла рішення у 2022 році не проводити одну з наймасштабніших мистецьких подій України, як це було заплановане раніше. Зрозуміло, причиною стала війна Росії з Україною.

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Український народ мужньо боронить країну, дає відсіч ворогу на різних фронтах, і ми всі розуміємо – для остаточної перемоги нам ще потрібен час,

– йдеться у повідомленні.

Наразі команда Книжкового Арсеналу працює в умовах війни на підтримку видавничої сфери та літературної і мистецької сцени в країні.

"Зараз мета нашої діяльності – працювати на збереження інституції та команди, а відтак на підтримку книги та її аудиторії, працювати на перемогу. А після перемоги наша команда повернеться до того, що любить і вміє: ми будемо готувати та неодмінно проведемо ХІ Книжковий Арсенал", – додають організатори та заявили, що після перемоги їхня команда повернеться до українців вже "під мирним небом у дворі Старого арсеналу".



Книжковий Арсенал у 2021 році в Києві / Фото з фейсбуку фестивалю