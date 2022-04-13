Команда прийняла рішення у 2022 році не проводити одну з наймасштабніших мистецьких подій України, як це було заплановане раніше. Зрозуміло, причиною стала війна Росії з Україною.
До слова "Головне – перемога": Atlas вибачився за скасування фестивалю, але українці вразили підтримкою
Український народ мужньо боронить країну, дає відсіч ворогу на різних фронтах, і ми всі розуміємо – для остаточної перемоги нам ще потрібен час,
– йдеться у повідомленні.
Наразі команда Книжкового Арсеналу працює в умовах війни на підтримку видавничої сфери та літературної і мистецької сцени в країні.
"Зараз мета нашої діяльності – працювати на збереження інституції та команди, а відтак на підтримку книги та її аудиторії, працювати на перемогу. А після перемоги наша команда повернеться до того, що любить і вміє: ми будемо готувати та неодмінно проведемо ХІ Книжковий Арсенал", – додають організатори та заявили, що після перемоги їхня команда повернеться до українців вже "під мирним небом у дворі Старого арсеналу".
Книжковий Арсенал у 2021 році в Києві / Фото з фейсбуку фестивалю
- Зазначимо, що Книжковий Арсенал проводиться "Мистецьким арсеналом" з 2011 року. Сотні видавництв та письменників мають змогу побачитись зі своїми читачами та запропонувати їм власні книги. Також в рамках заходу проводяться різні літературні зібрання та дискусії. На Книжковий Арсенал часто приходять українські знаменитості, політики та президентcькі подружжя. У 2020 році подію довелось скасувати через пандемію коронавірусу, проте у 2021 році захід все ж провели.