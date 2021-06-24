Слідом за експрезиденткою Литви та зірками українського шоу-бізнесу Олена та Володимир Зеленські відвідали ювілейний Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Директорка "Мистецького Арсеналу" ознайомила подружжя з експозиціями українських та іноземних видавництв, книжковими новинками та цікавими локаціями фестивалю.

Варто побачити Олена Зеленська приголомшила образом в костюмі кольору смарагду: фото

Володимир Зеленський розповів, що полюбляє читати зранку, близько 5:30, адже ввечері швидко засинає за літературою. На книжковому ярмарку він придбав шість книжок, більшість з яких на історичну тематику.

Чудовий фестиваль. Дуже багато освітньої літератури, багато дитячих книжок, художньої літератури. Я цікавився виданнями на історичну тему,

– поділився Володимир Зеленський.

Образ Олени Зеленської на Книжковому Арсеналі

Для рідкісного виходу з чоловіком перша леді обрала елегантний аутфіт. Попри спеку вона одягла костюм-трійку розкішного молочного кольору. Подовжений піджак та улюблені штани палаццо Олена Зеленська довершила чорними балетками з гострим носком, поясом, який одягла поверх жилетки, і клатчем.

Волосся дружина президента вклала у вишукану фірмову зачіску й підібрала лаконічні аксесуари. Відкрите декольте вона прикрасила довгим золотим ланцюжком та одягла крихітні сережки.

Зеленські на Книжковому Арсеналі / Фото Офіс Президента

Зеленські на Книжковому Арсеналі / Фото Офіс Президента

До слова, президентське подружжя дотрималося карантинних обмежень і прогулювалось "Мистецьким Арсеналом" у захисних масках.

Зеленські на Книжковому Арсеналі / Фото Офіс Президента