Команда приняла решение в 2022 году не проводить одно из самых масштабных художественных событий Украины, как это было запланировано ранее. Разумеется, причиной стала война России с Украиной.

К слову "Главное – победа": Atlas принес извинения за отмену фестиваля, но украинцы поразили поддержкой

Украинский народ мужественно защищает страну, дает отпор врагу на разных фронтах, и мы все понимаем – для окончательной победы нам еще нужно время,

– говорится в сообщении.

В настоящее время команда Книжного Арсенала работает в условиях войны в поддержку издательской сферы и литературной и художественной сцены в стране.

"Сейчас цель нашей деятельности – работать на сохранение институции и команды, а затем на поддержку книги и ее аудитории, работать на победу. А после победы наша команда вернется к тому, что любит и умеет: мы будем готовить и проведем XI Книжный Арсенал", – добавляют организаторы и заявили, что после победы их команда вернется к украинцам "под мирным небом во дворе Старого арсенала".



Книжный Арсенал в 2021 году в Киеве / Фото из фейсбука фестиваля