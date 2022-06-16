В інтерв'ю 24 каналу Катерина Павленко з Go_A зізналася, що не розуміє українців, які на четвертий місяць повномасштабної війни з Росією тягнуться до російськомовного контенту. "Для мене це дикість", – заявила вона нам.

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Це свідчить про те, що українська аудиторія досі не усвідомила тієї катастрофи, яка відбувається в нас у країні… Дуже багато людей, особливо яких війна не зачепила, досі продовжують жити тим життям, яким вони звикли, і слухати те, що вони слухали,

– пояснила Катерина Павленко.

Вона пригадала, як у березні зайшла у кафе на Черкащині й почула там "відбірний російський реп "зашкварного" репера, який не підтримує Україну". Ще тоді це стало для неї шоком, адже українці давно повинні були відректися від усього російського.

"Якщо вам не подобається українське, то слухайте польське, європейське. Є дуже багато класної музики з класними сенсами, з класним звуком", – емоційно закликала солістка Go_A.

Повне інтерв'ю з солісткою Go_A Катериною Павленко читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

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Катерина Павленко переконана, що "публіка "хаває" те, що їй дають", тож нашим артистам треба випускати якісну україномовну альтернативу російській попсі, музику, яка резонувала б у багатьох людей.

Мені здається, нам, українським артистам, треба над цим дуже сильно працювати, адже дуже багато років у нас створювався низькоякісний контент, заточений під якісь корпоративчики, і дуже багато людей не бачили в цьому проблеми,

– висловилася лідерка Go_A.

Наголосимо! Go_A – повністю україномовний гурт! У їхньому репертуарі немає жодного російськомовного треку.