В интервью 24 каналу Екатерина Павленко из Go_A призналась, что не понимает украинцев, которые на четвертый месяц полномасштабной войны с Россией тянутся к русскоязычному контенту. "Для меня это дикость", – заявила она нам.

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Это свидетельствует о том, что украинская аудитория до сих пор не осознала той катастрофы, которая происходит у нас в стране… Очень много людей, особенно которых война не затронула, до сих пор продолжают жить той жизнью, которой они привыкли, и слушать то, что они слушали,

– объяснила Екатерина Павленко.

Она вспомнила, как в марте зашла в кафе в Черкасской области и услышала там "отборный русский рэп "зашкварного" рэпера, который не поддерживает Украину". Еще тогда это стало для нее шоком, ведь украинцы давно должны были отречься от всего российского.

"Если вам не нравится украинское, то слушайте польское, европейское. Есть очень много классной музыки с классным смыслом, с классным звуком", – эмоционально призвала солистка Go_A.

Полное интервью с солисткой Go_A Екатериной Павленко читайте в рамках проекта "Интервью24".

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Екатерина Павленко убеждена, что "публика "хавает" то, что ей дают", поэтому нашим артистам нужно выпускать качественную украиноязычную альтернативу российской попсе, музыку, которая бы резонировала у многих людей.

Мне кажется, нам, украинским артистам, надо над этим очень сильно работать, ведь очень много лет у нас создавался низкокачественный контент, заточенный под какие-то корпоративчики, и очень много людей не видели в этом проблемы,

– высказалась лидер Go_A.

Подчеркнем! Go_A – полностью украиноязычная группа! В их репертуаре нет русскоязычных треков.