Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю жінки OBOZ.UA. Коли дружина Яценка зателефонувала їй і повідомила страшну новину, Айя вирішила, що в племінника стався інфаркт.

Не пропустіть Смерть "Дизеля" стала шоком для всіх: тітка розкрила подробиці про його стан перед трагедією

Айя Коростильова подумала, що організм Андрія Яценка не витримав, адже останнім часом він багато працював. Однак, як виявилося, музикант помер від серцевої недостатності, викликаної ішемічною хворобою серця.

Тітка "Дизеля" зазначила, що хвороба, ймовірно, давно давала про себе знати, однак лідер Green Grey "не надавав цьому значення".

Женя (дружина Андрія Яценка – 24 Канал) тепер, бідна, страшенно себе звинувачує, що не наполягла пройти обстеження. Але ж він категорично не переносив лікарів. Просто терпіти не міг усе це – аналізи, лікарні,

– розповіла Айя Коростильова.

За словами жінки, Яценко з самого дитинства захоплювався музикою.

Для нього музика була всім: і справою життя, і натхненням, і розрадою. Це була його стихія, його повітря. І мама, і дружина – і все-все. Іноді здавалося, що крім музики, для нього нічого більше й не існувало,

– додала тітка "Дизеля".

Важливо! 30 жовтня у київському клубі Caribbean Club відбудеться концерт пам'яті Андрія Яценка, про це повідомила івент-агенція Master Show в інстаграмі. Початок о 19:00, квитки можна придбати за посиланням.

Смерть Андрія Яценка: головне