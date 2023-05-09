Роберт Де Ніро давав інтерв'ю з приводу виходу свого нового комедійного фільму "Татусів вікенд", прем'єра якого запланована на кінець травня, а в Україні 1 червня. Під час розмови репортерка сказала: "Я знаю, що у вас шестеро дітей", але актор несподівано виправив її.
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Роберт Де Ніро всьоме став батьком
Насправді сім. У мене щойно народилася дитина,
– заявив Роберт Де Ніро.
Згодом представники актора підтвердили, що він дійсно батько семи дітей. Однак так і не розсекретили, хто народив йому ще одного малюка. Востаннє зірку фільму "Хрещений батько" бачили з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен. У липні 2022 року папараці сфотографували зірок на іспанському курорті, коли вони трималася за руки.
- Нагадаємо, що Роберт Де Ніро був одружений двічі – з акторкою та співачкою Дайан Ебботт, з якою прожив 12 років, і світською левицею Грейс Хайтауер, з якою розлучився 2018-го після 21 року шлюбу.
- Від цих жінок в актора по двоє дітей, а ще двох йому народила колишня подруга Тукі Сміт.
- Так, найстаршій доньці Дрені 51 рік, а наймолодшій Гелен – 11 років.