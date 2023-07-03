Сумною новиною поділилася названа донька Роберта Де Ніро – Дрена від першого шлюбу. Акторка повідомила, що пішов з життя її син Леандро, якого вона народила у шлюбі з художником Карлосом Родрігесом.

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Поки невідома причина смерті. Названа донька Роберта Де Ніро розбита горем.

Мій прекрасний милий ангел. Я полюбила тебе від того моменту, як відчула у своєму животику. Ти був моєю радістю, моїм серцем. Я хотіла б бути поруч з тобою просто зараз. Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую це зробити і поширювати любов і світло, які ти змусив мене відчути, коли я стала твоєю мамою,

– зворушливо написала Дрена.

Мама досі не може повірити в це. Вона зізнається, що сподівається, ніби це жахливий сон і зранку вона прокинеться і все буде добре.



Дрена Де Ніро з сином / Фото з її інстаграму

Батько Леандро у Інстаграмі поділився затемненим знімком, що також викликало співчуття. Сам Роберт Де Ніро, який не має соцмереж, поки не прокоментував цю новину.

Цікаво, що Леандро пішов акторською діяльністю по стопах матері та дідуся. У нього були невеликі ролі в фільмах "Зірка народилася", "Колекція" і "Кабаре Максим".

Довідка! Дрена – названа донька Роберта Де Ніро. Актор удочерив дівчину, коли одружився з акторкою Дайенн Ебботт та дав їй своє прізвище. Вона неодноразово знімалася у фільмах разом зі своїм названим батьком.

До слова, у легендарного актора всього семеро дітей. Наймолодша, сьома дитина, народилася у 2023 році. Де Ніро поки не розкриває стать та ім’я дитини. Припускають, що мати дитини — інструкторка з бойових мистецтв Тіффані Чен.