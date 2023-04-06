Дівчина Остапчука похвалилась коштовним подарунком від шоумена та зізналась, чи планує весілля

Кохана Володимира Остапчука показала новий подарунок від телеведучого - золоту каблучку. Вона також чесно відповіла підписнику, чи хоче весілля.

Телеведучий Володимир Остапчук нещодавно вперше прокоментував розлучення, але про нові стосунки майже не говорив. Тим часом Катерина Полтавська похвалилась новим подарунком від шоумена в інстаграм-сторіз.

Дивіться також Христина Горняк зізналася, як ставиться до нової коханої Остапчука: "Не поминайте лихом"

Дівчина Остапчука показала новий подарунок

Катерина похвалилась новим подарунком – золотою каблучкою з діамантами із сердечком від українського бренду Guzema. До слова, на офіційному сайті така прикраса коштує 18 800 гривень.



Подарунок від Володимира / Фото з інстаграм-сторіз



Скільки коштує така каблучка / Скриншот з сайту

Чи мріє кохана Остапчука про весілля

, що коштовний подарунок Катерина також отримувала від коханого на 8 березня . Володимир Остапчук вручив коханій квіти та каблучку від популярного бренду Cartier за майже 45 тисяч гривень.

Підписники запитали Катю, чи мріє, або ж планує мати весілля. Вона чесно відповіла, що ніколи не мріяла про це, а те весілля, яке хотіла б мати – зараз провести немає шансів.

Я ніколи не мріяла про весілля, не те щоб про білу сукню. Для мене дивно мріяти про таке. Це може бути тільки бажанням чи небажанням. Чи є бажання влаштувати весілля? Так. Але в тому форматі, в якому я його бачу, зараз це неможливо,

– поділилась журналістка.

"Мріяла я завжди (якщо говорити про стосунки) про щасливу родину, велике взаємне кохання, де є повага й турбота, а також про здорових діток. Про те, щоб він через 10 років дивився на мене так само, як на початку стосунків, щоб для мене й доньки він завжди був прикладом, а я – завжди пишалася ним. Весілля нічого за собою не несе. Це просто вечірка. Як про це можна мріяти?".



Дівчина Остапчука про весілля / Фото з інстаграм-сторіз