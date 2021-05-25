Дашу Хлистун знають в Європі як одну з найперспективніших українських моделей. Однак дівчина відклала зйомки та покази заради сім'ї. Схоже, повернутися до моделінгу вона все ж планує, інакше не ділилися б провокативним архівними фото, зробленими на піку кар'єри.

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На світлині, яка з'явилася в інстаграм-профілі, на дівчині "Холостяка" мінімум одягу. Даша Хлистун позує у шкіряній мініспідниці та блискучому топі на широких бретелях, більше схожому на бюстгальтер. Цей образ аж ніяк не прикриває принади фігури моделі. У кадрі вона засвітила підтягнутий живіт і тендітні вигини тіла.

Спокусливий образ дівчина Макса Михайлюка довершила босоніжками на високих підборах, які акцентували на довгих струнких ніжках. Волосся вона розпустила і недбало закинула на бік. Витончені риси обличчя Даші підкреслив макіяж з акцентом на очі. Вона й справді виглядала приголомшливо.

Дівчина "Холостяка" Макса Михайлюка / Фото з інстаграму моделі

До слова, на інстаграм-сторінці режисерки та відеоредакторки, яку модель позначила в коментарі, значно більше зухвалих фото з нічної зйомки. Перед камерою Даша почувається розкуто та не соромиться широко розставляти ноги в крихітній мініспідниці.

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Додамо, до вагітності Даша Хлистун могла похизуватися ідеальним тілом. Однак при надії вона не відмовляла собі ані в солодощах, ані в шкідливій їжі. Тому перед пологами кохана "Холостяка" Максима Михайлюка важила на 20 кілограмів більше, ніж до вагітності.