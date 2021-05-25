Дашу Хлыстун знают в Европе как одну из самых перспективных украинских моделей. Однако девушка отложила съемки и показы ради семьи. Похоже, вернуться к моделинга она все же планирует, иначе не делились бы провокационным архивными фото, сделанными на пике карьеры.

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На фотографии, которая появилась в инстаграм-профиле, на девушке "Холостяка" минимум одежды. Даша Хлыстун позирует в кожаной мини-юбке и блестящем топе на широких бретелях, больше похожем на бюстгальтер. Этот образ отнюдь не прикрывает прелести фигуры модели. В кадре она засветила подтянутый живот и хрупкие изгибы тела.

Соблазнительный образ девушка Макса Михайлюка довершила босоножками на высоком каблуке, которые акцентировали внимание на длинных стройных ножках. Волосы она распустила и небрежно закинула на бок. Изящные черты лица Даши подчеркнул макияж с акцентом на глаза. Она и в самом деле выглядела потрясающе.

Девушка "Холостяка" Макса Михайлюка / Фото из истаграма модели

К слову, на инстаграм-странице режиссера и видеоредактора, которую модель обозначила в комментарии, значительно больше дерзких фото с ночной съемки. Перед камерой Даша чувствует себя раскованно и не стесняется широко расставлять ноги в крошечной мини-юбке.

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Добавим, до беременности Даша Хлыстун могла похвастаться идеальным телом. Однако при случае она не отказывала себе ни в сладостях, ни во вредной пище. Поэтому перед родами возлюбленная "Холостяка" Максима Михайлюка весила на 20 килограммов больше, чем до беременности.