Пікантним знімком модель поділилась у своєму профілі в інстаграмі, популярність якого лише зросла після перемоги Måneskin на Євробаченні-2021. Відомо, що з красунею Даміано Давид зустрічається понад 4 роки і кілька днів тому офіційно підтвердив з нею роман.

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Сексуальна Джорджія Солері

Незважаючи на прикуту увагу до себе, дівчина продовжує публікувати гарячі знімки, як це робила раніше. Для нового звабливого образу вона одягнула чорну білизну та халатик, в яких можна було побачити пишні груди Солері, а також пікантні стегна та плоский живіт.

"Прокинулась ось так", – лаконічно підписала фото дівчина та отримала "лайк" від свого коханого.



Джорджія Солері у спокусливому образі / Фото з інстаграму моделі

Варто додати, що на тілі Джорджії також можна побачити численні великі татуювання, які додають її образу брутальності.

Реакція мережі

"Наша любов";

"Амінь";

"Яка ти прекрасна";

"Та красива";

"Давиду пощастило";

"Ти занадто прекрасна";

"Божественна";

"Наче з Олімпу";

"Ви чудова".