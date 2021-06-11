Модель поделилась пикантным снимком в своем профиле в инстаграме, популярность которого только возросла после победы Måneskin на Евровидении-2021. Известно, что с красавицей Дамиано Давид встречается более 4 лет и несколько дней назад официально подтвердил с ней роман.
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Сексуальная Джорджия Солери
Несмотря на прикованное внимание к себе, девушка продолжает публиковать горячие снимки, как это делала раньше. Для нового пленительного образа она надела черное белье и халатик, в которых можно было увидеть пышную грудь Солери, а также пикантные бедра и плоский живот.
"Проснулась вот так", – лаконично подписала фото девушка и получила "лайк" от своего любимого.
Джорджия Солери в соблазнительном образе / Фото из инстаграма модели
Стоит добавить, что на теле Джорджии также можно увидеть многочисленные крупные татуировки, которые добавляют ее образу брутальности.
Реакция сети
- "Наша любовь";
- "Аминь";
- "Какая ты прекрасная";
- "И красивая";
- "Давиду повезло";
- "Ты слишком прекрасна";
- "Божественная";
- "Словно с Олимпа";
- "Ты великолепна".