Пока Дамиано Давид готовится к европейскому турне с Måneskin, где также приедет и в Украину, пара наслаждается совместным времяпровождением. В своих инстаграм-сторис Джорджия днем ранее опубликовала фото с любимым и друзьями, которые сидели вместе за ужином в ресторане.
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"Скажи мне, что ты устал и поел, как будто завтра не наступит, не сказав мне, что ты устал и поел, как будто завтра не наступит", – таинственно написала Солери.
Дамиано Давид с Джорджией Солери и друзьями / Фото из инстаграм-сторис девушки
Отметим, что фанаты исполнителя привыкли видеть его довольно брутальным и эпатажным, но рядом с любимой он выглядит значительно скромнее и умиротвореннее.
Что известно о романе пары
- После победы Måneskin на Евровидении пресса активно начала интересоваться биографией солиста Дамиано Давида. Некоторые пользователи сети и поклонники считали, что музыкант является геем из-за эпатажного образа и поцелуев с другими участниками группы.
- Однако впоследствии оказалось, что певец уже четыре года находится в романтических отношениях с Джорджией Солери. Девушка работает моделью и снимается в рекламных роликах, пишет стихи и является феминисткой.
- Дамиано подписан на профиль возлюбленной, как и она на его. В своем инстаграме модель публикует сексуальные фото и результаты модных съемок.
- Недавно Дамиано и Джорджию сфотографировали папарацци во время прогулки по Риму. Пара ранее скрывала отношения и не публиковала совместных фото.
- В июне 2021 года, через месяц после Евровидения, Дамиано Давид подтвердил слухи об отношениях с девушкой.