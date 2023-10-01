Обрали переможця Дитячого Євробачення-2023: хто представить Україну у Франції
Джерело:"Суспільне"
1 жовтня відбувся фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2023, де назвали переможця. Нею стала Анастасія Димид.
До фіналу Національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2023 увійшло п'ятеро учасників. Цього року українці вперше голосували за переможця в Дії.
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Фінал конкурсу проходив у форматі прямого ефіру. Ім'я переможця визначили за результатами голосування журі та глядачів 50 на 50.
Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.
Хто переміг на Дитячому Євробачення
У фіналі Нацвідбору перемогу здобула Анастасія Димид. Вона на Дитячому Євробаченні-2023 виконувала пісню "Квітка", за яку проголосувала найбільша кількість глядачів та суддів.
9-річна учасниця родом із села Гошів Долинської громади, що на Івано-Франківщині. Вокалом Анастасія займається з п'яти років.
Дівчинка брала участь у багатьох конкурсах. Анастасія Димид зізнається – найбільше пишається нагородою пісенного фестивалю "United Kids" (в Іспанії).
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Що відомо про Дитяче ЄвробаченняЦе щорічний конкурс, в якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської Мовної Спілки. У конкурсі можуть брати участь діти віком від 10 до 15 років.
Україна бере участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення з 2006 року. Відтоді один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).