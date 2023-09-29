Настав час обрати представника від України, який поїде на Дитяче Євробачення-2023. Традиційно, ім'я переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів 50 на 50. Вперше в історії українці мають змогу зробити це в Дії, де стартувало опитування.

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Українці можуть обрати представника в Дії

З 10:00 29 вересня до 10:00 1 жовтня триватиме опитування за переможця національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Щоб зробити голос, потрібно відкрити додаток Дія та за бажанням прослухати презентаційне відео з треками учасників.

Оберіть "Опитування" у розділі "Послуги". Кожен віком від 14 років може проголосувати за фаворита зі списку:

POLINA BABIY – Universe. Анастасія Димид – "Квітка". Анастасія Бєлібова – "Сильна". Денис Грищук – Dance. Гурт 3'beauties – Power of Love.

Яким буде другий етап

У неділю, 1 жовтня відбудеться фінал Національного відбору. Його ведучими стануть Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва.

Після того, як виступлять всі учасники, протягом 20 хвилин можна буде ще раз проголосувати за одного з кандидатів або змінити вибір. Ведучі оголосять старт і кінець голосування.

Нагадаємо, місяць тому українці мали змогу обрати членів журі Нацвідбору Дитячого Євробачення. За них проголосувало понад 630 тисяч українців. Обирати переможця буде продюсер Ігор Кондратюк, співачка Jerry Heil та реперка Alyona Alyona. Музичною продюсеркою конкурсу є Світлана Тарабарова.