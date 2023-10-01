В финал Национального отбора на Детский песенный конкурс Евровидение-2023 вошло пятеро участников. В этом году украинцы впервые голосовали за победителя в "Дії".

Интересно "Спи, котик милый": женщины воинов ВСУ запустили новый тренд в тиктоке под песню Тарабаровой

Финал конкурса проходил в формате прямого эфира. Имя победителя определили по результатам голосования жюри и зрителей 50 на 50.

Детский песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет во Франции. Финал конкурса состоится 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.

Кто победил на Детском Евровидении

В финале Нацотбора победу одержала Анастасия Димид. Она на Детском Евровидение-2023 исполнила песню "Квітка", за которую проголосовало наибольшее количество зрителей и судей.

9-летняя участница родом из села Гошив Долинской общины Ивано-Франковской области. Вокалом Анастасия занимается с пяти лет.

Девочка принимала участие во многих конкурсах. Анастасия Димид признается – больше всего гордится наградой песенного фестиваля United Kids (в Испании).

Смотреть видео выступления онлайн