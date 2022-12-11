На Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2022 Україна виступила під номером 16 і закрила грандіозний фінал, передає 24 канал. Перемогу у Вірменії здобула Франція, тоді як Злата Дзюнька набрала 111 балів і посіла 9 сходинку.

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Україна на Дитячому Євробаченні-2022 – виступ Злати Дзюньки

Україна на Дитячому Євробаченні-2022: дивіться онлайн – виступ Злати Дзюньки

Цікаво, що режисерами-постановниками номера Злати Дзюньки є Андрій Єрьомін та Юлія Сахарова. Центральний його образ, як і пісні "Незламна", – воля. Автори прагнули показати, що навіть дитина може змінювати світ довкола себе.

Так, під час виступу на екранах показали відео автомобільного скла з краплями дощу, дитячими малюнками та словами. За задумом, авто від'їжджає все далі від дому – від родичів, друзів, знайомих. Фінал номера показує, що врешті-решт буде світанок, сонячне світло і вільний політ над землею.

Важкі часи часто ведуть до творчого натхнення та зростання, і українка Злата Дзюнька пережила на власному досвіді,

– прокоментували представники Дитячого Євробачення.

Нагадаємо, Злата Дзюнька перемогла на Нацвідборі Дитячого Євробачення-2022 у вересні. Вона з містечка Рава-Руська, що на Львівщині. Дівчинка вперше вийшла на велику сцену у 6 років і закохалася в музику. У свої 14 закінчила музичну школу, виступала на фестивалях в Україні та за кордоном.

Під час пандемії COVID Злата почала займатися вокалом зі співачкою та авторкою пісень ILLARIA. Вона й допомогла дівчинці з конкурсною композицією на Дитяче Євробачення-2022 – "Незламна". 25 листопада відбулася прем'єра кліпу на трек. Відео зняли в укритті при свічках, аби показати світу реальність дитинства в Україні.

Злата Дзюнька – Незламна: дивіться відео онлайн