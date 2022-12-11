Поки Україна готується до фіналу Національного відбору на доросле Євробачення, у Вірменії обрали переможця дитячої версії конкурсу. Кришталевий кубок дістався Lissandro з Франції, передає 24 канал. Юний виконавець набрав 203 бали й обійшов представницю України Злату Дзюньку. Потужна пісня "Незламна" принесла нам 9 місце.

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Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2022

Переможцем Дитячого Євробачення-2022 є 13-річний юнак Lissandro з піснею Oh Maman!. Співак зачарував глядачів харизмою та драйвовим і танцювальним виступом.

Lissandro посів перше місце в турнірній таблиці з 203 балами. Друге місце отримала представниця Вірменії зі 180 балами.

Дитяче Євробачення-2022: дивіться онлайн – виступ переможця

Lissandro – 13-річний співак, який народився в невеликому містечку у Франції. Він є професійним актором дубляжу мультфільмів та величезним фанатом музики. Його кумирами є зірки від Елвіса Преслі до Бруно Марса. Дитяче Євробачення хлопець назвав "пригодою всього життя". Поза основною діяльністю, Ліссандро любить доглядати за своїм кроликом та мопсом.

Цікаво, що вже вдруге за останні три роки Франція прийматиме в себе Дитяче Євробачення. Так, у 2020 році на конкурсі перемогла представниця Франції, тому позаторік пісенне змагання проходило саме там.