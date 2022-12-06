Дитяче Євробачення-2022: під яким номером виступатиме Україна
Джерело:Дитяче Євробачення
Представниця України на Дитячому Євробаченні Злата Дзюнька виступить у фіналі шоу під номером 16. Дивіться в матеріалі повний порядок виступів.
У Дитячому Євробаченні-2022 візьме участь 16 різних країн, серед яких буде й Україна. Днями ведучі конкурсу визначили випадковим чином, під якими порядковими номерами виступатимуть учасники.
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Під яким номером виступить Україна
Дитяче Євробачення відкриє представник Нідерландів. Переможці тогорічного конкурсу будуть передостанніми – 15. Тоді як Україна та її представниця Злата Дзюнька завершить виступи учасників та буде під 16 номером.
1. Нідерланди
2. Польща
3. Казахстан
4. Мальта
5. Італія
6. Франція
7. Албанія
8. Грузія
9. Ірландія
10. Північна Македонія
11. Іспанія
12. Велика Британія
13. Португалія
14. Сербія
15. Вірменія
16. Україна
Злата Дзюнська виступить під номером 16 / Фото з інстаграму Суспільного
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