Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2022

У столиці Вірменії відгримів великий фінал Дитячого Євробачення-2022. У ньому зійшлися юні таланти з 16 країн. Переможницею стала Франція. Її представляв Lissandro з піснею Oh Maman!.

Поки Україна готується до фіналу Національного відбору на доросле Євробачення, у Вірменії обрали переможця дитячої версії конкурсу. Кришталевий кубок дістався Lissandro з Франції, передає 24 канал. Юний виконавець набрав 203 бали й обійшов представницю України Злату Дзюньку. Потужна пісня "Незламна" принесла нам 9 місце.

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Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2022

Переможцем Дитячого Євробачення-2022 є 13-річний юнак Lissandro з піснею Oh Maman!. Співак зачарував глядачів харизмою та драйвовим і танцювальним виступом.

Lissandro посів перше місце в турнірній таблиці з 203 балами. Друге місце отримала представниця Вірменії зі 180 балами.

Дитяче Євробачення-2022: дивіться онлайн – виступ переможця

Lissandro – 13-річний співак, який народився в невеликому містечку у Франції. Він є професійним актором дубляжу мультфільмів та величезним фанатом музики. Його кумирами є зірки від Елвіса Преслі до Бруно Марса. Дитяче Євробачення хлопець назвав "пригодою всього життя". Поза основною діяльністю, Ліссандро любить доглядати за своїм кроликом та мопсом.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2022 пройшло під гаслом Spin The Magiс – "Закрути магію". Це тому, що цьогоріч пісенний конкурс робить свій 20 оберт навколо сонця, а його символом обрали дзиґу

Ведучими шоу були Івета Мукучян, Гарік Папоян і Каріна Ігнатян, які так чи інакше пов'язані з Євробаченням – виступали на конкурсі або писали пісні для нього.

Прямий ефір відгримів у Єревані, адже минулого року перемогу на Дитячому Євробаченні здобула Maléna з Вірменії з піснею Qami Qami. Цікаво, що на фіналі в Парижі вона заспівала рідною мовою.

, що вже вдруге за останні три роки Франція прийматиме в себе Дитяче Євробачення. Так, у 2020 році на конкурсі перемогла представниця Франції, тому позаторік пісенне змагання проходило саме там.