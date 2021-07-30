З гордістю стежили, як син став дочкою, – дитина акторки Джеймі Лі Кертіс змінила стать

Відома акторка Джеймі Лі Кертіс повідомила, що її син Томас став донькою Рубі. Хлопець здійснив трансгендерний перехід. Наступного року Рубі планує зіграти весілля.

Зірка відомих фільмів "Ножі наголо", "Геловін", "Чумова п'ятниця" Джеймі Лі Кертіс дала відверте інтерв'ю. Вона повідомила про трансгендерний перехід свого 25-річного сина Томаса.

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Син Джеймі Лі Кертіс – трансгендер

Тепер Томас став дівчиною на ім'я Рубі. Джеймі Лі Кертіс зізналась, що перш ніж оголосити про зміни в родині, вона запитала дозволу доньки. Рубі не веде публічного способу життя та не має сторінок у соціальних мережах.

З подивом і гордістю спостерігали, як наш син став дочкою,

– повідомила акторка.

Вже наступного року Рубі планує зіграти весілля зі своїм обранцем. Невідомо, хто саме є коханим дівчини. Цікаво, що церемонію одруження буде вести зіркова матуся.



Джеймі Лі Кертіс з донькою Рубі / Фото Getty Images

Сама Джеймі Лі Кертіс зізналась, що завдяки таким змінам доньки вона усвідомила, що стать не можна зафіксувати. А все життя сповнене постійними метаморфозами.

Акторка та її чоловік Крістофер Гест мають двох дітей, які є прийомними. Подружжя всиновило діток, ще коли вони були немовлятами. Рубі – молодша донька, вона розробляє комп'ютерні ігри. Натомість старша, 34-річна донька Анна, яка працює танцівницею, вже заміжня. Джеймі Лі Кертіс ще не стала бабусею, однак дуже хотіла б мати онуків.

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