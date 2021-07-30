Зірка відомих фільмів "Ножі наголо", "Геловін", "Чумова п'ятниця" Джеймі Лі Кертіс дала відверте інтерв'ю. Вона повідомила про трансгендерний перехід свого 25-річного сина Томаса.

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Син Джеймі Лі Кертіс – трансгендер

Тепер Томас став дівчиною на ім'я Рубі. Джеймі Лі Кертіс зізналась, що перш ніж оголосити про зміни в родині, вона запитала дозволу доньки. Рубі не веде публічного способу життя та не має сторінок у соціальних мережах.

З подивом і гордістю спостерігали, як наш син став дочкою,

– повідомила акторка.

Вже наступного року Рубі планує зіграти весілля зі своїм обранцем. Невідомо, хто саме є коханим дівчини. Цікаво, що церемонію одруження буде вести зіркова матуся.



Джеймі Лі Кертіс з донькою Рубі / Фото Getty Images

Сама Джеймі Лі Кертіс зізналась, що завдяки таким змінам доньки вона усвідомила, що стать не можна зафіксувати. А все життя сповнене постійними метаморфозами.

Акторка та її чоловік Крістофер Гест мають двох дітей, які є прийомними. Подружжя всиновило діток, ще коли вони були немовлятами. Рубі – молодша донька, вона розробляє комп'ютерні ігри. Натомість старша, 34-річна донька Анна, яка працює танцівницею, вже заміжня. Джеймі Лі Кертіс ще не стала бабусею, однак дуже хотіла б мати онуків.

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