Акторка Томмі Дорфман дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про нове бачення своєї особистості. Вона довгий час публікувала провокативні фото в інстаграмі, але тепер офіційно заявила про зміну гендеру.
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Томмі Дорфман – трансжінка
Зірка "13 причин чому" представила себе суспільству та шанувальникам заново. Томмі наголосила, що тепер для неї слід використовувати займенники "вона, її".
Ось уже рік я в приватному житті ідентифікую себе і живу як жінка – трансжінка. Я хочу ще раз представити себе, оскільки перенесла операцію, щоб стати жінкою з медичної точки зору. Я трансжінка. Я використовую займенник "вона". Мене звуть Томмі,
– зізналась акторка.
Знаменитість й справді перенесла операцію на інтимних органах. Вона знялась у фотосесії, де показала фігуру в червоній та чорних сукнях.
Томмі Дорфман / Фото з інстаграму Томмі Дорфман
Спочатку Томмі Дорфман приховувала себе справжню, оскільки хвилювалась за безпеку. Та тепер вона усвідомила, що процес переходу прекрасний.
Чому б не показати світу, як це виглядає? Є варіант, який я дійсно не могла собі дозволити, – це зникнути на два роки й повернутися з новим ім'ям, новим обличчям і новим тілом. Я не цього хотіла,
– розповіла зірка.
Вона додала, що не буде змінювати своє ім'я. Томмі – так звали покійного брата матері акторки. Він помер через місяць після її народження Дорфман. Тому мати вирішила назвати сина (а тепер – доньку) на його честь.
"Я відчуваю себе дуже пов'язаною з цим ім'ям, з дядьком, який тримав мене, коли вмирав. Це еволюція Томмі. Я підлаштовую своє тіло під свою душу", – підкреслила дівчина.
Томмі Дорфман / Фото з інстаграму Томмі Дорфман
Що відомо про Томмі Дорфман
- Томмі Дорфман народилась у єврейській родині, у штаті Джорджія. Вона отримала ступінь бакалавра театрального мистецтва у Фордгемському університеті.
- 29-річна акторка перш за все відома через роль у серіалі "13 причин чому". У 2017 році вона зіграла поета-школяра Раяна Шейвера. Також знімалась у серіалах "Незаймана Джейн", "Ненаситна" і "З любов'ю, Віктор".
- Томмі Дорфман нещодавно розлучилась з геєм Пітером Зуркуленом. Стосунки із ним тривали 9 років, а шлюб – 5.
- З 2021 року Дорфман почала з'являтися на публіці в жіночому одязі, тож усі підозрювали, що скоро вона здійснить камінг-аут. Вона є ЛГБТ-активісткою та бере участь у благодійних акціях.