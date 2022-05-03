Діти від попередніх стосунків і бізнес: ексдружина Дмитра Ступки розповіла про нареченого
Джерело:"Зірковий шлях"
Актор Дмитро Ступка і його кохана Поліна Логунова в квітні оголосили про розлучення. Невдовзі дівчина розповіла, що вдруге виходить заміж. Цього разу її обранцем став бізнесмен з США.
Дмитро та Поліна живуть окремо з січня, зараз перебувають у шлюборозлучному процесі. Після розриву Логунова не розуміла, що їй робити далі, постійно була на емоціях. Саме тоді вона познайомилася з новим обранцем.
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Поліна Логунова про нареченого з США
Коханим стилістки став бізнесмен зі Сполучених Штатів Америки. Там Поліна живе від осені 2021 року, переїхала разом з донькою та колишнім чоловіком. Наразі Логунова не розсекречує імені обранця, однак зазначає, що йому 36 років і він займається бізнесом – має міжнародну маркетингову компанію з офісами у кількох країнах.
Гроші він вміє заробляти. У попередніх стосунках я заробляла більше, зараз заробляю менше. І мені це подобається. Подобається тягнутися до чоловіка, бути нижчою в кар'єрному плані. Це не шоу-бізнес, а бізнес. І мені це подобається,
– поділилася Поліна.
Вона додала, що в коханого є двоє синів від попереднього шлюбу. З донькою Поліни Богданою чоловік потоваришував. Поліна намагається показати доньці, що між ними нічого не змінилося і вона любить її так само, як колись.
Особисте життя Поліни Логунової
- У 2016 році Логунова вийшла заміж за актора Дмитра Ступку. Через рік в них народилася донька Богдана.
- На початку 2021 року стилістка розповідала, що розвивається та заробляє значно більше, ніж чоловік. Вона працювала для того, щоб забезпечити собі та доньці красиве життя. Тоді заявляла, якщо коханий не виросте, то готова розлучитися.
- Восени 2021 року подружжя переїхало в США, однак зберегти стосунки їм не вийшло. У квітні 2021 року Поліна оголосила про розлучення.
- Наразі Поліна заручена, готується до весілля. Вона зазначає, що в нового коханого чудовий смак і вона впевнена, що він все організує бездоганно.